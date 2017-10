Candidatos trabalham propostas, depoimentos e pesquisas no horário político Exceção foi o programa do PSTU, que não foi transmitido por infração à Lei eleitoral.

O programa eleitoral gratuito desta quarta-feira (3) foi marcado por propostas dos candidatos, depoimentos de correligionários que os apóiam e de comentários acerca das pesquisas.



Coligação “União por Natal”



O programa começou falando das críticas recebidas pelo chamado “acordão” para a candidatura de Fátima Bezerra. Em seguida, teve o depoimento do senador Garibaldi Filho.

Houve também o enfoque no projeto do VLT e o depoimento da governadora Wilma de Faria.



PTC



Em seu programa, Miguel Mossoró criticou a “buraqueira” da cidade e chamou o asfalto do “papel de alfenim”. Ele disse que “falta fiscalização e infra-estrutura”. Além disso, apresentou alguns de seus projetos “saídos do cofre”.



Coligação “É melhor para Natal”



O candidato do PPS, Wober Júnior, foi “sabatinado” por algumas pessoas durante o seu horário do programa. Temática essa que vai continuar nos próximos programas.Houve também depoimentos de familiares onde o candidato ressalta seu pensamento.



Coligação “Natal Melhor”



Números em uma das últimas pesquisas foram destacados. A candidata trabalhou a questão do transporte público na capital e citou propostas para melhoria nesse setor. Teve o depoimento do deputado federal João Maia ressaltando o apoio à candidata.



Coligação “Liberta Natal”



Falou sobre coerência, ética e honestidade na formatura de um bom político. Também avaliou alguns aspectos da cidade como saneamento e transporte.



PSTU



O programa do candidato Dário Barbosa não foi apresentado em decorrência de uma infração à Lei eleitoral.



PSOL



Sandro Pimentel, candidato do PSOL, divulgou mais três das 50 razoes para votar nele e falou da transparência que o governo terá caso seja eleito.



PSL



Pedro Quithé aproveitou seu programa na televisão para apresentar o irmão Bento, que é o vice-prefeito em sua chapa na eleição pela Prefeitura de Natal.