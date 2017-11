Natal será sede de Jogos Nacionais de Polícias e Bombeiros Militares

Começa nesta segunda-feira (15), o 25ª Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil (JAPBM). Durante uma semana Natal será sede desse evento que busca desenvolver habilidades técnico-profissionais e integrar os agentes de segurança do país, através de atividades desportivas.Os cadetes irão competir em onze modalidades: xadrez, natação, atletismo, basquete, futsal, futebol sete, judô, vôlei de quadra, orientação, provas técnicas profissionais e tiro.A abertura do evento está marcada para as nove horas da segunda-feira no Palácio dos Esportes. Comandada pelo tenente-coronel Clayton Tércio Oliveira de Souza a Academia de Polícia Cel. Milton Freire receberá cerca de mil cadetes, num total de quatorze academias de todo o Brasil.No ano passado o evento aconteceu em Florianópolis e a delegação do Rio Grande do Norte conseguiu grandes conquistas. Agora em casa fica a expectativa de um bom desempenho por partes dos nossos cadetes.

*Fonte: Assessoria de imprensa da Sesed.