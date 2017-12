Caicó: MP recomenda restabelecimento de assistência médica a presos Recomendação é assinada pelo promotor Vicente Elísio Neto e é destinada ao prefeito Rivaldo Costa.

O Ministério Público de Caicó recomendou ao prefeito da cidade que restabeleça o atendimento médico aos presos da penitenciária estadual do Seridó. A recomendação de número 11/2008 é assinada pelo promotor Vicente Elísio de Oliveira Neto e é destinada ao pefeito Rivaldo Costa.



No texto do documento, que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (20)m o promotor lembra que “em caso de não acatamento desta recomendação, o Ministério Público se utilizará das medidas legais necessárias e cabíveis a fim de assegurar a implementação dessas medidas, independente da responsabilização das autoridades omissas”.



Vicente Elísio disse que levou em consideração que “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, de acordo com o disposto no artigo 10 da LEP”.



Ainda no documento, o promotor cita que “a assistência à saúde dos que se encontram encarcerados na Penitenciária Estadual do Seridó, ‘Pereirão’, sempre foi levada a efeito pelo Sistema Único de Saúde-SUS, através do agendamento das consultas e exames necessários perante a Secretaria Municipal de Saúde de Caicó”.



Vicente Elísio concluiu o documento dizendo que é “público e notório que o sistema prisional potiguar vem enfrentando uma fase de agudização da permanente crise que o enreda, crise esta resultante de décadas de omissão, descaso e abandono por parte do Poder Público, situação que vem sendo alvo de preocupações e ações no âmbito do Ministério Público e da Magistratura do Estado”.