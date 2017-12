Polícia procura líder de quadrilha acusada de roubo de cargas e assaltos Segundo delegado Ronaldo Gomes, Francisco Eniram é remanescente do bando de Valdetário Carneiro e é considerado o "número 1" por ser especialista em assalto a banco e carro-forte.

Francisco Eniram Lopes. Esse é o nome do homem apontado como líder da quadrilha da qual era integrante Francisco dos Santos Tales, o “Piu-piu”, morto na madrugada da quarta-feira (17) ao reagir à prisão e atirar contra a polícia, no distrito de Santo Antonio, em Caraúbas.



A informação foi confirmada por um delegado lotado em uma cidade do Oeste potiguar, que conversou com o Nominuto.com sob a condição do anonimato por temer represálias. Ele considera Eniram, como é mais conhecido, “um bandido de alta periculosidade”.



O delegado Ronaldo Gomes, diretor da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), informou que Eniram, de 35 anos, "também fez parte da quadrilha de Valdetário Carneiro". Outra dado repassado por ele é que "Piu-piu tinha ligação com o bando de boy Regi (preso em 1º de junho na cidade de Governador Dix-Sept Rosado).



Segundo informações, o acusado liderou uma quadrilha que agia no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Eniram está foragido depois que teve direito ao regime semi-aberto este ano e desde então é procurado pela polícia. Ronaldo explicou que "Eniram é considerado o número 1 da quadrilha porque a especialidade dele é assalto a banco e carro-forte". Além dos roubos e assaltos, Eniram é envolvido em crimes de pistolagem.



O delegado lembrou que “em 1999 ele (Eniram) começou a roubar carretas de combustíveis e vender para donos de postos da região Oeste”. Outras informações apontam para a prisão de Eniram no Maranhão sob acusação de roubar cargas. “Ele foi trazido para o Rio Grande do Norte e ficou detido aqui”, informou.



Outra acusação que pesa contra Eniram é o assassinato de Elinaldo Simião, crime ocorrido em 10 de abril de 2006 em frente a uma pousada na cidade de Pau dos Ferros e que teria sido arquitetado todo de dentro da cela onde ele estava detido a mando de Aguinalda Fernandes Benevides, a “Neta”, que é viúva de Valdetário Carneiro. “Desse caso, Eniram é o único foragido pois os outros estão presos ou mortos”, revelou.



Ainda de acordo com o delegado, há seis meses Eniram teve direito ao regime semi-aberto. Direito esse que foi questionado. “Ele até poderia ficar nessa situação se não houvesse contra ele um mandado de prisão temporária”, argumentou.



Segundo o processo nº 108.06.001560-4, há o mandado expedido pela Vara Criminal de Pau dos Ferros para o acusado em 8 de junho de 2006. Eniram fugiu logo no primeiro dia que teve direito ao regime semi-aberto.



Ronaldo Gomes disse que, até o momento, foram identificadas 24 pessoas que compõem a quadrilha e "ainda há gente para ser presa". As investigações para prender os demais integrantes do bando continuam.