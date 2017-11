"Última Parada 174" vai concorrer a vaga no Oscar 2009 Filme do diretor Bruno Barreto foi selecionado entre 14 produções nacionais por comissão do MinC.

O longa-metragem "Última parada 174", do cineasta Bruno Barreto, foi escolhido por uma comissão do Ministério da Cultura para concorrer a uma indicação na categoria de filme estrangeiro do Oscar. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) na sede do ministério no Rio.



"Última parada - 174" é um filme de ficção baseado na história real de um sobrevivente de uma chacina no Rio de Janeiro que anos mais tarde seqüestra um ônibus. A história foi contada no documentário "Ônibus 174", de José Padilha.



O filme foi escolhido entre 14 produções nacionais inscritas. A comissão julgadora foi formada pelos seguintes profissionais da área audiovisual: Antonio Alfredo Torres Bandeira, Cleber Eduardo Miranda dos Santos, Silvia Maria Sachs Rabello, Maria Dora Genis Mourão, Giba Assis Brasil e Paulo Sérgio Almeida.



O secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin, presidiu a comissão, com voto de desempate.



O concorrente nacional será avaliado pela comissão do Oscar 2009 que anunciará os indicados no dia 22 de janeiro. A premiação será realizada em fevereiro de 2009.