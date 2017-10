Calçadão de Ponta Negra ameaça ceder

Itaércio Porpino O problema foi causado pelo avanço da maré.

O problema foi causado pelo avanço da maré, que destruiu a base de sustentação do calçadão nesse ponto.Um quiosque acabou sendo afetado e teve que ser transferido para outro local no calçadão.O trecho atingido foi interditado e muitos quiosques ficaram sem água porque também a encanação rompeu devido à força da maré.O artesão Marcelo Silva Gomes conta que tudo aconteceu do sábado (30) para o domingo (31). “Por volta de meia-noite do sábado, a maré começou a subir e atingiu o calçadão”, diz.O presidente da Associação dos Moradores de Ponta Negra, Emanoel Damasceno de Medeiros, o “Cação”, disse que vai cobrar da Prefeitura que o reparo seja feito o mais depressa possível.Ele teme que o calçadão ceda, pois a maré deve voltar a subir. “A gente entende que esse é um problema provocado pela natureza, mas a estrutura que sustenta o calçadão é muito fraca. Deveria ser de concreto armado, mas é só de areia”.