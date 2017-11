Dilma Rousseff: "Fátima é a minha candidata"

Vlademir Alexandre “Venho a Natal não como ministra, mas como cidadã para apoiar Fátima", afima Dilma.

Ela foi recebida pelo deputado estadual Fernando Mineiro e pelo secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Gustavo Carvalho. Do aeroporto, Dilma segue para o “arrastão do crescimento” junto com a candidata do PT à Prefeitura de Natal. Em seguida, se reúne com empresários da cidade antes de terminar a noite em um jantar na residência oficial da governadora Wilma de Faria.Indagada se o presidente Luis Inácio Lula da Silva vai participar de comício da candidata Fátima Bezerra quando vier a Natal, a ministra-chefe foi direta: “pelo que eu saiba, Lula não vai participar de comício. Ele vem cumprir a agenda administrativa”.Ainda com relação ao presidente, Dilma foi questionada se Lula tem candidato à Prefeitura de Natal e a resposta – novamente – foi objetiva: “isso vocês tem que perguntar para ele”.Quanto a uma possível candidatura à Presidência da República, Dilma Rousseff não deu brechas para o assunto. “Não vamos federalizar. Estamos aqui para uma questão municipal”, declarou.