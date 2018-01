Equador ameaça não pagar BNDES por hidrelétrica "Nós estamos pensando seriamente em não pagar o crédito do BNDES, que foi concedido por meio da Odebrecht para a construção da hidrelétrica", afirmou o presidente do Equador, Rafael Correa.

O presidente do Equador, Rafael Correa, ameaçou hoje (24) não pagar o empréstimo de mais de US$ 200 milhões concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o financiamento das obras da central hidrelétrica equatoriana de San Francisco.



"Nós estamos pensando seriamente em não pagar o crédito do BNDES, que foi concedido por meio da Odebrecht para a construção da hidrelétrica", afirmou Correa. E acrescentou: “Ainda mais um empréstimo de mais de US$ 200 milhões, para um projeto que não presta", disse, referindo-se à obra que é motivo de crise entre o governo equatoriano e a construtora brasileira.



Segundo a informação publicada pela agência de notícias BBC Brasil, a declaração foi dada por Correa a uma emissora de televisão local. Durante a entrevista, o presidente equatoriano também questionou o fato do empréstimo do BNDES ter sido direcionado diretamente à Odebrecht, mas que "legalmente" consta como dívida interna do Equador com o Brasil. “É um dinheiro que nem entra no país”, disse Correa.



Para ele, a crise com a Odebrecht não deverá afetar as relações bilaterais com o Brasil. "Não acredito que haja repercussões internacionais. Eu gosto muito do Brasil, mas o que essa empresa fez no Equador é terrível", afirmou.



Ontem (23), Correa determinou o embargo dos bens da construtora, a ocupação das obras da empresa pelo Exército e proibiu que os funcionários deixassem o país.



O governo equatoriano exige o pagamento de uma indenização de U$ 43 milhões por falhas no funcionamento e paralisação da central hidrelétrica, que é a segunda maior do país. De acordo com o governo, a San Francisco apresentou falhas e deixou de funcionar um ano depois de serem concluídas as obras pela Odebrecht, colocando em risco o abastecimento de energia no Equador.



Ainda segundo a BBC Brasil, a construtora brasileira informou, por meio de um comunicado, ter uma proposta "altamente positiva para o governo equatoriano", em que resguarda as possíveis perdas da Hidropastaza, proprietária da central hidrelétrica. Além disso, disse que está disposta "a pagar a quantia exigida pelo governo equatoriano, a contratar uma auditoria internacional independente a fim de determinar as responsabilidades das partes envolvidas no projeto, a pagar os trabalhos imediatos de recuperação da central hidrelétrica, independentemente do resultado da auditoria, e a estender a garantia da obra".



A posição do ministro de Setores Estratégicos do Equador, Derlis Palácios, no entanto, é que "todas as instâncias" de diálogo entre o governo e a empresa “foram esgotadas”, já que um acordo entre eles vinha se arrastando havia dois meses. "O Equador se cansou desta empresa, se cansou que manipule os organismos de controle”, afirmou o ministro, em entrevista a uma rádio equatoriana, ressaltando que a Odebrecht “não voltará” ao país.