PF prende casal 5 kg de maconha na Paraíba Segundo informações da Polícia Federal, droga foi comprada em Natal e levada a João Pessoa.

Um casal foi preso em flagrante por policiais Federais da Superintendência Regional da PF na Paraíba na manhã deste terça-feira (9) por tráfico de maconha. Cícero Benevaldo Lacerca Correia, 33, que cumpre pena em regime semi-aberto no presídio de Guarabira/PB e Sefora de Oliveira Melo, 22, residente em Natal.



A prisão aconteceu em uma residência na cidade de Bayeux/PB, no momento em que Sefora entregava aproximadamente de 5 quilos de maconha comprada em Natal para Cícero Correia.



No momento da prisão houve reação e resistência da parte de Cícero, sendo o mesmo atingido por um tiro no braço direito. O mesmo foi socorrido pelos policiais para o Hospital do trauma em João Pessoa onde foi medicado.



Logo depois que foi liberado pelos médicos, ele foi autuado em flagrante e incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), cuja pena varia de 05 (cinco a quinze) anos de reclusão.



Fonte: Assessoria de imprensa Superintendência da PF na Paraíba