Serginho: O consultor da lateral-esquerda

Fotos: David Freire Serginho não escondeu seu amor pelo clube italiano.

Crédito Em Natal, o ex-jogador - e agora consultor - lançou projeto do Milan.

Em rápida passagem por Natal onde divulgou um projeto do Milan para crianças, que será realizado em dezembro deste ano, Serginho conversou com o Nasemana a respeito de sua nova função no futebol, de atual momento vivido pelo futebol brasileiro e do sonho olímpico em busca da medalha de outro este ano em Pequim.Além disso, ele revela seu amor ao clube rossoneri (forma como o Milan é conhecido em alusão às cores do uniforme) e a expectativa em torno do trio Kaká, Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho, que vão jogar juntos no Milan.Deixar os gramados foi uma situação difícil. São dezoito anos fazendo aquilo que mais gosto, mas como tudo na vida tem início, meio e fim, o meu fim chegou. Mas também estou feliz de ter essa oportunidade de criar esse projeto com o Milan no Brasil, de ser um consultor técnico deles no país para informar das coisas que estão acontecendo. Enfim, vejo por um lado positivo. Minha passagem pelo futebol, principalmente no Milan, foi muito positiva. E agora iniciar nova vida.A intenção é de mantê-los informados daquilo que vem acontecendo de melhor. O Brasil por ser um celeiro muito grande que vem a cada ano descobrindo novos talentos. O Milan sempre tem que estar a par do que está acontecendo. A minha maior função é essa: mantê-los informados do que o mercado está tendo de melhor e com certeza vai trazer bons frutos.Futebol brasileiro vem passando por um momento difícil. Acho que pelo fator dos clubes atravessarem momentos difíceis economicamente os grandes talentos são vendidos com baixa média de idade. Veja hoje jogador com 18 anos, 20 anos, já sendo vendido e está provocando um pouco de dificuldade de você criar o grande ídolo. Você veja a seleção Brasileira mesmo tem jogadores como o Pato (Alexandre Pato contratado recentemente pelo Milan) que com seis meses de Internacional já foi vendido. Mas isso que isso tudo é fase. O Brasil tem essa facilidade de abrir e apresentar novos talentos.Acredito. O Brasil é sempre um grande favorito quando se coloca em seleções eu acho que as coisas sempre acontecem. Acredito que vai ter um pouco de dificuldade na liberação dos jogadores acima de 23 anos porque a FIFA dá esse direito aos clubes da liberação ou não desses atletas, mas acredito que os jogadores novos terão um estímulo a mais para surpreender.Para mim, foi sempre muito positivo. Primeiro, a felicidade de encontrar um clube que me deu oportunidade de manter nesses nove anos de muito sucesso e títulos conquistados. É sempre muito difícil chegar ao Milan e muito mais se manter por quase dez anos. O legal foi ter criado esse carinho pelo povo italiano, pela torcida e diretores do clube. Isso foi fator muito bom onde me deu a possibilidade e a facilidade de permanecer esse longo tempo no clube.Muito. O tempo que convivi na Itália e no clube tenho um carinho muito grande por todos. Meu coração é completamente rossoneri.Acho que todos. Entrar em campo já é uma coisa que marca muito e você ganhar mais ainda. Participei da conquista de duas champions league (Copa dos Campeões da Europa). Ao longo do tempo, acho que tudo foi muito positivo. Muitos jogos, vários importantes onde o clube conseguiu ganhar. Perdi pouco e ganhei muito. Acho que é muito bom fazer parte de um grande clube e ser vencedor.Espera-se muito. Ronaldo vem de um momento difícil onde tudo aquilo que ele criou ao longo do tempo foi posto em dúvida na sua saída do Barcelona. Por não ter jogado o futebol que de costume era comum. Acredito que a ida dele para o Milan ele vai se reencontrar e dar a volta por cima.