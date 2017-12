Centro de Controle de Zoonoses realiza mutirão nesta sexta-feira Agentes comunitários de saúde fazem um trabalho educativo preventivo, orientando os moradores no bairro da zona leste de Natal.

O Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Natal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará nesta sexta-feira (19) mais um mutirão de desratização. O evento será no bairro de Mãe Luiza, zona leste de Natal, e a escolha ocorreu em razão de ser um local de grande infestação e ambiente em condições favoráveis ao aparecimento de roedores.



Os agentes comunitários de saúde estarão visitando as casas durante o dia e colocando iscas para combater os roedores. Acontecendo em três etapas: a iscagem, onde os profissionais colocam os venenos; a reiscagem, onde os agentes retornam para eliminação dos resíduos, e finalizando com a limpeza urbana.



Os profissionais do CCZ fazem um trabalho educativo preventivo, onde eles irão orientar os moradores para manterem o ambiente doméstico sempre limpo, o lixo fechado, não expor os alimentos, murar e manter limpos terrenos baldios.



O CCZ trabalha com ações em campo, solicitações, mutirões, sensibilizações, sempre informando a população sobre a importância da prevenção das zoonoses. Os animais podem transmitir doenças como leptospirose, hantaviros ou peste bubônica.



Para este mutirão estão envolvidos 160 profissionais da área de saúde que irão visitar 5.773 imóveis, utilizando 323 kg de iscas granuladas, 162 kg de pó - de- contato e 486 iscas parafinadas em áreas estratégicas do bairro.