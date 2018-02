Carlos Costa Fafá votou nesta manhã acompanhada pela família e correligionários.

A votação ainda não acabou, e a prefeita de Mossoró Fafá Rosado (“A Força do Povo”), confiante na vitória, já marcou uma coletiva com a imprensa às 18h deste domingo (5).Fafá votou por volta de meio-dia acompanhada pela família e correligionários, e passará a tarde em casa com a família esperando o fim da apuração.