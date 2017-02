Juíza determina que TCE tire Nilton Figueiredo da lista de pessoas com contas rejeitadas

Juíza de direito da Comarca de Pau dos Ferros, Anna Isabel de Moura Cruz, determinou a imediata retirada do nome do ex-prefeito e candidato à Prefeitura de Pau dos Ferros, Nilton Figueiredo (PP), da lista do TCE que indica gestores públicos que tiveram contas rejeitadas por irregularidades insanáveis e por decisão irrecorrível daquela Corte de Contas. O argumento para a retirada é outra decisão que está em vigor.A magistrada argumentou que há um agravo de instrumento que suspende os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas que tratou sobre as contas da gestão do então prefeito. O agravo tem validade enquanto for processada e julgada a ação relacionada às contas do então prefeito.No texto de sua decisão, a magistrada ordena, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia, que o TCE proceda à retificação. A juíza reafirma a permissão de que o candidato concorra no pleito de 5 de outubro.Através da assessoria de imprensa, Nilton Figueiredo afirma que seu posicionamento “sempre foi de tranqüilidade diante da lista divulgada, uma vez que todas as contas da sua gestão foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como pela Câmara Municipal de Pau dos Ferros”.O candidato segue em campanha na cidade de Pau dos Ferros, onde disputa a eleição para a Prefeitura do município.