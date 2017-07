Marília 2 x 1 ABC: fim de jogo Jogo válido pela décima sétima rodada marca o confronto das equipes que mais empataram na série B.

FIM DE JOGO



46 minutos - Ivan cai dentro da área e os jogadores pedem a penalidade.



44 minutos - Árbigtro dá três minutos de acréscimos.



42 minutos - Uhhhhh!! Betinho cobra a penalidade no travessão e não entra. ABC ainda tenta o empate no partida.



40 minutos - Árbitro marca pênalti cometido por Paulo César.



36 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!!! Bola cruzada e após a zaga afastar da área, Alexandre acerta o chute e coloca no ângulo do goleiro do Marília.



32 minutos - Marília explora os contra-ataques enquanto o ABC não consegue chegar forte ao ataque.



27 minutos - Mesmo vencendo, Marília insiste em busca de mais gols.



24 minutos - Marília mantém o resultado de vitória segurando o alvinegro.



18 minutos - Ferdinando mexe no time para tentar uma mudança no resultado.



15 minutos - Uhhhhhh!! Robert perde um gol feito para o Marília após driblar Paulo Musse, mas a zaga alvinegra afasta o perigo.



13 minutos - Paulo Musse não está em um noite feliz e suas falhas foram capitais para o resultado até o momento.



6 minutos - Uhhhhh!! Paulo Musse sai mal do gol após cobrança de escanteio, mas por sorte o Marília não aproveita a chance.



4 minutos - ABC tenta diminuir a vantagem do Marília no começo do segundo tempo, mas Bosco isola a bola em chute fora da área.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - GOOOOOOOOOL DO MARÍLIA!! Bruno Ribeiro aproveita rebote dado pelo goleiro Paulo Musse e completa para o fundo da rede alvinegra após boa jogada pela esquerda feita por Betinho, que bateu forte.



43 minutos - Uhhhh!! Mais uma vez Robert tenta o gol, mas a bola passa com perigo no gol de Paulo Musse.



42 minutos - Árbitro dá dois minutos de acréscimos no primeiro tempo.



37 minutos - Marília não se acomoda e busca o segundo gol para ter mais tranquilidade.



34 minutos - Uhhhhh!! Paulo Musse se redime da falha no gol do Marília e faz grande defesa impedindo o segundo do MAC em chute forte de Robert.



31 minutos - Chuva começa a cair no estádio Bento de Abreu e deixa o campo pesado.



27 minutos - Alvinegro vai pressionando o Marília.



23 minutos - ABC não consegue chegar com mais eficácia ao ataque e esbarra na defesa adversária.



21 minutos - Gol surpreende os jogadores do ABC, que tentam não se abater e empatar ainda no primeiro tempo da partida.



18 minutos - GOOOOOOOOOL DO MARÍLIA!!! Ricardinho tentou o cruzamento, mas a bola ganhou outra trajetória e acertou o gol para abrir o placar surpreendendo o goleiro Paulo Musse, que estava adiantado.



17 minutos - Empate sem gols permanece, mas as equipes se esforçam em busca do gol.



14 minutos - Marília tenta chegar com mais perigo, mas Paulo Musse faz defesa tranquila.



10 minutos - Jogo segue bom em Marília.



8 minutos - Uhhhhh!! Falha na zaga alvinegra e quase o Marília abre o placar em chute de Roberto defendido por Paulo Musse. ABC reclama de impedimento.



5 minutos - Partida segue cadenciada no estádio Bento de Abreu sem que as equipes sejam mais efetivas no ataque.



3 minutos - ABC vai chegando aos poucos no ataque, mas a defesa do Marília se mostra segura.



1 minuto - Marília já chega com perigo após cobrança de escanteio, mas a bola vai para fora.



Marília e ABC se enfrentam no estádio Bento de Abreu, no interior paulista, e a vitória é o objetivo comum das duas equipes, que foram derrotadas na última rodada.



O detalhe é que Marília e ABC são os times que mais empataram na série B, com oito empates para cada lado.