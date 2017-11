ABC/UnP/Art&C apresenta nesta quarta os reforços para a Taça Brasil Pivô Serginho, fixo Acidésio, ala/pivô Rafinha e o goleiro Bizinho vão reforçar o elenco alvinegro na competição nacional.

A diretoria do ABC/UnP/Art&C apresenta nesta quarta-feira, às 9h, no ginásio do Sagrada Família, os reforços da equipe alvinegra para a disputa da fase eliminatória da Taça Brasil de Futsal, que acontece de 5 a 9 de novembro, em Fortaleza, no Ceará.



Foram contratados oito jogadores de renome, entre eles o pivô Serginho, que atuou pelo Barcelona da Espanha, e o fixo Acidésio, ex-Votarantin e futebol espanhol.



Também foi anunciado o rápido e habilidoso ala/pivô Rafinha, com passagem pelo ABC em 2007, além do goleiro Bizinho, ex-América. Os outros quatro reforços serão apresentados na hora. ``Estamos montando um grande time para a disputa da Taça Brasil, cujo objetivo é a conquista do título e o torcedor pode aguardar outras grandes surpresas para esta quarta-feira´´, avisou o diretor de futsal Rubens Lemos Filho.



Campeão em 2005 da Taça Brasil - Etapa Nordeste, o ABC/UnPArt&C não só busca o bicampeonato como também a reedição da final de 2006, quando disputou a decisão contra a poderosa Malwee/Jaraguá do Sul, do atleta Falcão, ficando com o vice-campeonato.



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C