Procon registra alta na cesta básica em Natal A pesquisa realizada pelo órgão analisou os preços em 12 estabelecimentos da capital.

Pela segunda semana consecutiva, um estudo realizado pelo Procon municipal verificou uma alta na cesta básica. Em média, os preços subiram 1,40% em relação a semana anterior, passando de R$ 310,00 para R$ 314,34. Apesar da alta, a cesta básica acumula a redução de 0,14% nas últimas quatro semanas.



A pesquisa foi realizada junto a seis (06) supermercados e seis (06) hipermercados. A análise incluiu quarenta (40) itens básicos de alimentação e limpeza, dos quais vinte e cinco (25) subiram esta semana, catorze (14) sofreram redução e um – sal refinado – permaneceu estável. Os produtos industrializados e semi-elaborados subiram 1,29% (média), os hortifrútis subiram 1,14% e os produtos de higiene e limpeza, 3,39%.



Entre os industrializados e semi-elaborados (carnes, aves, leite, cereais), destaque para os reajustes observados na farinha de mandioca (+6,0%), arroz agulhinha tipo 2 (+3,3%), pão francês (+3,2%), café moído (+2,9%) e biscoito cream cracker (+2,7%).



Mas, os maiores aumentos desta semana ocorreram no grupo de legumes, frutas e verduras: chuchu (+38,8%), banana pacovã (+20,1%), batata comum (+14,8%), tomate (13,1%) e repolho branco (+13,1%). Além desses, destaque para o aumento de 12,1% no detergente líquido e de 9,7$ no sabonete comum.



Em contrapartida, as maiores retrações foram constatadas no jerimum leite (-14,3%), cebola pera (-13,6%), batata doce (-12,5%), filé de merluza (-6,0%), biscoito de maizena (-5,3%) e açúcar cristalizado (-3,4%).



Segundo ponderação dos técnicos do Procon Municipal a cesta básica mais barata, no dia da pesquisa, era a do Supermercado Servebem – Cidade da Esperança (R$ 274,31). A diferença percentual entre o maior e o menor valor da cesta básica dentre os estabelecimentos pesquisados é de 25%.



Nesta semana o custo da cesta básica estava 15,2% mais caro nos hipermercados (R$ 336,65) do que nos supermercados (R$ 292,17). A maior diferença ocorre nos hortifrútis, que custam cerca de 62% mais caro nos hipermercados do que nos supermercados.