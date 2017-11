Atletismo: Terezinha ganha prata e Ádria Santos conquista bronze

Dobradinha brasileira na manhã desta terça no Ninho de Pássaro, em Pequim. Terezinha Guilhermina e Ádria Santos conquistaram prata e bronze nos 100m rasos, classe T11.A festa só não foi maior porque a chinesa Wu Chunmiao deixou as atletas brasileiras para trás e cruzou a linha de chegada em primeiro batendo um novo recorde paraolímpico com o tempo de 12s31.Terezinha, atual recordista mundial, largou mal e se desequilibrou no início da prova, mas conseguiu se recuperar e chegar na segunda colocação com a marca de 12s40."Eu perdi para mim mesma, mas essa prata vai ser uma motivação a mais para as outras provas que eu vou disputar: os 200m e 400m. Vou treinar bastante para isso", disse Terezinha que também é a recordista mundial na prova dos 400m.Já Ádria Santos fez o tempo de 13s07. Jerusa Santos, outra brasileira na prova, chegou em 5º lugar com 12s99.

Fonte: www.cpb.org.br