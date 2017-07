Candidatos do PSB vão acionar Justiça para dividir igualmente tempo de propaganda da coligação

Vlademir Alexandre Salatiel: "Coligação deveria ser 'Salve-se quem puder', e não 'União por Natal'".

Por possuir um menor número de representantes na Câmara dos Deputados, o PSB teria direito a apenas 1min45s do tempo total da coligação, pois PT e PMDB, que possuem mais deputados federais, teriam direito a mais tempo. Os vereadores do PSB criticam a postura dos partidos (agora) aliados.O líder do PSB na Câmara Municipal do Natal, vereador Salatiel de Souza, afirma que a lei eleitoral determina que, após formada uma coligação, o tempo seja dividido igualitariamente entre os candidatos da chapa, e não entre os membros do próprio partido.“Isso nunca se viu em lugar nenhum. Nós não podemos admitir que essa decisão, que eu não sei de quem foi, prejudique os candidatos do PSB”, afirmou Salatiel.O parlamentar diz que nenhum vereador ou candidato do PSB foi convidado para discutir sobre essa reorganização do tempo de Rádio e TV dos candidatos da coligação e, dessa forma, a decisão não teria efeito.“Todos os vereadores do partido concordaram em assinar a ação que vamos dar entrada na segunda ou terça-feira da próxima semana”, disse.A chapa proporcional que tem PMDB, PSB e PT possui 37 candidatos a vereador, sendo 15 do PSB, 15 do PMDB e sete do PT. Com a divisão que é proposta, os candidatos do PSB só apareceriam na TV cinco vezes durante toda a eleição.

Desunião

Devido aos desentendimentos entre os candidatos que compõem a coligação “União por Natal”, o vereador Salatiel de Souza “sugere” que o nome da chapa seja alterado para “Salve-se quem puder”. Segundo o parlamentar, “há muita mesquinharia entre os candidatos e ninguém se entende”.“Formar essa chapa foi um grande erro cometido pelos caciques, e isso está se refletindo na campanha. Como o nome da chapa vai ser a união por Natal se os partidos estão com essa mesquinharia e não querem nem dividir o tempo?”, questionou o vereador.