PRF registra 25 acidentes no fim de semana Uma pessoa morreu e dez tiveream ferimentos leves. A vítima fatal foi Antonio Peixoto, que morreu após bater de moto em um caminhão na BR-304, em Mossoró.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 25 acidentes no Rio Grande do Norte durante esse último final de semana. Uma pessoa morreu e dez tiveram ferimentos leves.



O acidente com vitima fatal ocorreu às 18h25 de domingo (10) na BR 304, em Mossoró. O condutor da moto Honda CJ 125, placa MYZ 8546 RN, Antonio Peixoto, colidiu com um caminhão no km 48,5 e morreu na hora.



No sábado (9), foi apreendida uma moto CDX 200 Strada, por suspeita de furto. O motorista - que não foi identificado por não estar portando qualquer documentação - foi encaminhado para a delegacia da zona sul de Natal.



Em todo o final de semana, a PRF notificou 195 motoristas por pequenas irregularidades e apreendeu quatro carteiras de habilitação. Efetuou ainda 56 prisões, sendo 4 delas por embriaguez.