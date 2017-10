Desfile de 7 de Setembro atrai cinco mil pessoas ao Centro de Natal

Fotos: Fred Carvalho A movimentação no entorno da avenida Prudente de Morais começou logo cedo.

A movimentação no entorno da avenida Prudente de Morais começou logo cedo. “Cheguei aqui às 6h30 para garantir meu lugar bem próximo das tropas. Não perco nenhum ano”, disse a dona-de-casa Maria das Graças Silva, moradora de Mãe Luíza, que há 25 anos prestigia o desfile.“Antigamente trazia meus filhos. Hoje eles vêm comigo e trazem meus netos para ver nossos bravos homens e nosso material bélico desfilando”, falou o militar aposentado José da Silveira, de 66 anos.Várias autoridades estiveram no evento, entre elas a governadora Wilma de Faria e o prefeito Carlos Eduardo Alves, além de secretários de Estado e autoridades civis e militares.A solenidade foi aberta pela governadora às 9h. Em seguida, se seguiram os desfiles de homens e armas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Corpo e Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Também desfilaram integrantes do Samu, da STTU e da Guarda Municipal.As aeronaves militares também chamaram atenção. Dois helicópteros e quatro aviões da Aeronáutica e o helicóptero da Polícia Militar participaram do desfile.“Pena que eu não posso andar em um deles agora. Mas quem sabe se daqui a alguns eu não estarei em um deles?”, indagou o estudante Gustavo Silva, de 14 anos.A solenidade cívica acabou às 11h, quando a governadora Wilma de Faria declarou encerradas as festividades da Semana da Pátria.