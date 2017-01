Arthuzinho com problemas para montar time Técnico do Bahia enfrenta suspensões e contusões para definir os titulares do time que enfrenta o ABC.

Nos preparativos para o jogo contra o ABC, o Bahia intensificou os treinos para buscar o melhor entrosamento dos jogadores bem como testar possíveis formações para enfrentar o alvinegro. Tudo sob o comando do técnico Arthuzinho.



O treinador tem alguns problemas para escalar o tricolor baiano. Fausto foi expulso contra o Avaí e cumpre suspensão automática diante do ABC. Com isso, Arthuzinho colocou Alison e Cléber Carioca na zaga. Na cabeça de área, Rogério foi avançado. Além dele, Marcone pode atuar nesta posição.



O técnico do Bahia ainda aguarda pelos jogadores Adílson e Fábio, que continuam fazendo treinos físicos leves. Já Bruno Cazarine continua no departamento médico em decorrência de uma entorse no tornozelo direito.



Bahia e ABC se enfrentam às 20h30 pela décima rodada da série B. A partida tem transmissão em tempo real pelo portal Nominuto.com.



* Com informações do site do Bahia.