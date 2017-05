Família de aposentado executado acredita em acerto de contas Juarez Feliciano respondia a processo por homicídio em Parelhas.

A família do aposentado Juarez Feliciano de Araújo, que foi executado na noite da sexta-feira (25), em Candelária, acredita que o assassinato foi um “acerto de contas”. O senhor de 72 anos respondia a processo por possível homicídio no município de Parelhas.



A pessoa que supostamente foi assassinada por Juarez Feliciano foi Orlando Batista de Oliveira. A investigação do caso, inclusive, tem audiência marcado para a próxima segunda-feira (28), onde serão ouvidas testemunhas de defesa do acusado.



Além desses processos, Juarez Feliciano também respondia a mais três processos na comarca de Parelhas. No entanto, os questionamentos da Justiça diziam respeito a dívidas do aposentado com terceiros e com o município de Santana do Seridó.