Na última hora, ABC anuncia novo reforço Volante Everton veio do Sport Recife onde foi campeão estadual e da Copa do Brasil.

A diretoria alvinegra trabalhou rápido e anunciou na tarde desta sexta-feira (19) o último reforço do clube para a seqüência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo contratado do "Mais Querido" é o volante Everton, que estava atuando no Sport Recife/PE, onde foi campeão pernambucano e da Copa do Brasil deste ano.



Everton veio direto de Recife (PE) esta tarde e já se apresentou ao alvinegro. Como nesta sexta-feira (19) era o último dia para regularização de atletas na CBF, o Departamento de Futebol do ABC, na figura do superintendente, Cleber Romualdo, e do supervisor, Leonardo Queiroz, , agiram com rapidez e conseguiram efetuar o registro do jogador, tornando-o apto a atuar nesta Série B.



*Fonte: Assessoria de imprensa do ABC