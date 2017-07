Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária é realizado em Natal

Representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, delegados de Polícia Civil e inspetores das Guardas Municipais que exercem funções de gestores participaram nesta segunda-feira (11) do 1º Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária.O evento será aberto às 18h, no Hotel Escola Barreira Rocha, e é promovido pelo governo do Estado, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).De acordo com a Coordenadoria de Programas para a Cidadania da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o objetivo do curso é capacitar profissionais da área da segurança para o gerenciamento de atividades orientadas pela filosofia e estratégia de polícia comunitária.O Curso terá a participação de 50 alunos. Os multiplicadores da filosofia de polícia comunitária atuarão na mobilização social das lideranças comunitárias no âmbito das instituições integrantes do Sistema de Segurança Pública.

*Com informações da Sesed.