Wilma de Faria: Nós queremos a continuação dessa aliança

Vlademir Alexandre Fátima Bezerra recebe o apoio de Wilma de Faria.

Wilma chamou o pleito de “rico” e disse que a deputada se mostrou “idealista, competente e com um programa de governo concreto”.Sobre a derrota, a governadora criticou o uso da TV Ponta Negra pela adversária. “Nós fizemos campanha por três meses, enquanto Micarla está em campanha há três anos e meio”, declarou.Sobre o futuro do PSB na Câmara Municipal, Wilma disse que a discussão deveria passar pelo partido, mas adiantou que a oposição seria um “caminho natural”.Ela repetiu as palavras de Fátima para dizer que “faria tudo outra vez porque estava lutando por uma grande causa”.