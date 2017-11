Polícia prende acusado de matar enfermeira durante tentativa de assalto Francisco Cleriston foi preso na Favela do Japão por policiais militares, depois de investigações da Polícia Civil.

Uma operação conjunta entre policiais civis e militares terminou na prisão de Francisco Cleriston do Nascimento, o "Nininho". Ele é acusado de ter assassinado a enfermeira Maria Cazilda Palhares, 44, durante uma tentativa de assalto a um ônibus da empresa Guanabara, linha 79, ocorrido domingo (7) na avenida Bernardo Vieira, no Bom Pastor. Participaram da operação policiais do 9º Batalhão e da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos - Defur.



O delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Defur, disse que a polícia conseguiu chegar ao acusado após um trabalho de investigação e reconhecimento. Ele informou que Francisco Cleriston "já respondia por 157 (assalto) e foi solto esse ano".



Segundo Márcio Delgado, o argumento dado para a soltura do acusado é que "houve excesso de prazo pela Justiça que não o denunciou".



O delegado contou que "a prisão dele já tinha sido solicitada anteriormente". O acusado foi levado à Defur onde será autuado.