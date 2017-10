Assaltantes invadem livraria e levam R$ 100 mil Dois homens entraram no estabelecimento, por volta das 14h, renderam a funcionária e levaram o dinheiro.

Dois homens armados invadiram uma livraria, na tarde desta terça-feira (2), e levaram R$ 100 mil. Do total, R$ 70 mil estava em espécie e os outros R$ 30 mil em cheques. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o crime aconteceu por volta das 14h.



Segundo informações prestadas por uma funcionária da livraria, os acusados chegaram ao local, anunciaram o assalto e a prenderam em um compartimento localizado na parte superior do prédio. Em seguida, a dupla pegou o dinheiro e fugiu.



A funcionária relatou à polícia que os dois homens chegaram e saíram andando normalmente como se nada tivesse acontecido. Como ficou nervosa, ela não conseguiu observar as características físicas dos acusados, apenas destacou que um deles usava um casaco.



A livraria assaltada nesta tarde está localizada no shopping Natal Sul, na avenida Nascimento de Castro. A polícia informou que neste momento realiza diligências para tentar localizar a dupla.