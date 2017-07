Campanha Nacional de Vacinação segue até o dia 12 de setembro Em Natal, 89.966 pessoas foram vacinadas contra rubéola e 35.843 crianças contra poliomelite no dia D.

A Campanha Nacional de Vacinação para a Eliminação da Rubéola e a II Etapa da Campanha Nacional Contra a Poliomielite, que teve o dia D no último sábado (9), segue até 12 de setembro nas unidades de saúde de Natal.



Segundo dados de imunização do Núcleo de Agravos Imunopreveníveis da SMS, obtidos no dia 9 (D) foram vacinados contra a rubéola 89.966 pessoas que corresponde a 22,48% e contra a poliomielite 35.843 crianças, ou seja, 55,69% crianças imunizadas em Natal.



A imunização contra rubéola para homens e mulheres é realizada com as vacinas tríplice viral (sarampo, cachumba e rubéola) para pessoas entre 12 e 19 anos e dupla viral (sarampo e rubéola) para a faixa etária entre 20 e 39 anos. A SMS pretende vacinar contra rubéola até o final da campanha em Natal, 400.185 pessoas, dessas 118.086 estão entre 12 e 19 anos e 282.099 entre 20 e 39 anos.



De acordo com o Ministério da Saúde a meta é vacinar 95% dessa população, ou seja, 380.176 pessoas. A população total a ser vacinada em Natal contra poliomielite é de 64.365 crianças. A meta é vacinar 95% que corresponde a 61.147 crianças.