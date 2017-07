Últimos dias de inscrições para o Festival Curta Natal

Encerram-se na próxima quinta-feira (15), as inscrições para o Festival Curta Natal. O festival, que faz parte do ciclo de programações do festival MADA, recebe curtas, videoclipes e vídeos em celular candidatos à seleção para suas mostras de 2008.Poderão se inscrever curtas-metragens nordestinos de ficção ou documentário com produção a partir de 2006 e com duração máxima de 20 minutos.O festival recebe também videoclipes potiguares e vídeos gravados em aparelho celular com duração de até 2 minutos, também restritos às produções locais. A premiação esse ano chega a R$5.500.Este ano, o Curta Natal será realizado entre os dias 01 e 06 de setembro próximo. A edição deste ano contará também com a participação de longas-metragens.De acordo com o site do festival já estão confirmados a participação dos longas

Ainda Orangotangos,

de Gustavo Spolidoro, baseado na obra de Paulo Scott e

O Grão

, de Petrus Carity.A ficha de inscrição e o regulamento completo estão disponíveis no site do festival: www.curtanatal.com.br