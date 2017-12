Ferdinando Teixeira deixa o comando do ABC

Ferdinando Teixeira não é mais técnico do ABC. O treinador se reunir no final da tarde de hoje coma diretoria e pediu desligamento da equipe.



O técnico alegou que o presidente Judas Tadeu estava recebendo muita pressão, e como era o dirigente que o segurava no cargo, resolveu abrir mão de continuar à frente do elenco para o restante do Brasileiro da Série B.



A decisão de Ferdinando se deu após uma seqüência de resultados ruins na Série B do Brasileiro, chegando ao cume da crise com as duas derrotas seguidas no sul - 3 a 0 para o Juventude e 2 a 0 para o Criciúma.



Procurado pela reportagem do Nominuto.com, Ferdinando Teixeira disse que estava "em uma reunião e não poderia atender naquele momento".



Em cinco passagens pelo clube, Ferdinando ganhou 6 títulos estaduais (84, 95, 99, 2000, 2007 e 2008) e conquistou dois acessos da Série C para Série B (95 e 2007). Foram 369 jogos no comando do ABC, com 172 vitórias, 104 empates e apenas 93 derrotas.



A Diretoria alvinegra trabalha para já nesta quinta-feira (18), anunciar o nome do novo treinador do Mais Querido para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.



*Com informações do site do ABC



Dentro de instantes mais informações.