ABC x Gama: só a vitória interessa ao alvinegro Sem vencer neste returno, Mais Querido tem a chance de se reabilitar diante da equipe do Distrito Federal. Luisinho Neto e Leandro Sena são as novidades nas laterais.

Vencer. Não há alternativa para o ABC jogando contra o Gama/DF nesta terça-feira (2), no estádio Frasqueirão, pela vigésima terceira rodada da série B. O alvinegro está na décima terceira colocação e numa situação delicada, pois ainda não venceu neste returno da série B.



O Mais Querido terá novidades nas laterais contra o Gama. Na direita. Bosco continua lesionado e dará vez a Luisinho Neto, que estréia no ABC. Já na esquerda, Vainer e Alysson foram dispensados obrigando o técnico Ferdinando Teixeira a improvisar Leandro Sena naquela posição.



Na defesa, Ben-Hur, Paulo César e Márcio Panda formaram a zaga alvinegra. Enquanto no ataque, Warley pode ter Ivan como companheiro.



Em caso de vitória, o alvinegro pode subir duas posições na tabela e ocupar a décima primeira colocação. Mas isso depende do São Caetano não vencer o Vila Nova, no sábado (6).



Já a equipe do Distrito Federal chega embalada por uma vitória diante do Fortaleza por 2 a 0 e ocupar a décima segunda colocação – uma à frente do ABC – na série B. Quanto ao time que vai a campo, o volante Uélliton volta após cumprir suspensão automática. Contudo, o atacante Bebeto desfalca a equipe devido a uma contusão na perna direita.



O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo entre ABC e Gama a partir das 20h30.



ABC

Raniere; Ben-Hur, Paulo César e Panda; Luisinho Netto, Jean paraibano, Márcio Hahn, Jean Carioca e Leandro Sena; Warley e Ivan (Alexandre). Técnico: Ferdinando Teixeira.



GAMA

Donizeti; Ânderson, Martinez (João Vitor) e Pedro Paulo; Lucas Silva, Fábio Rosa (Uélliton), André Silva, Tiaguinho e Rodrigo Ninja; Landu e Dinei. Técnico: Flávio Barros.