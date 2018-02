Dólar atinge os R$ 2 depois de aprovação do pacote A alta da moeda em relação ao real é um dos reflexos da crise econômica mundial.

São Paulo - A cotação do dólar na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) ultrapassou, na tarde de nesta quinta-feira (2), o patamar dos R$ 2. O dólar estava sendo negociado a R$ 2,01 por volta das 13h30.



A alta da moeda em relação ao real é um dos reflexos da crise econômica mundial, que também causa uma queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de 7,50%.



A valorização de mais de 5% registrada na cotação do dólar fez com que a moeda norte-americana retornasse a um patamar atingido pela última vez em 22 de agosto de 2007.



Para o economista Filipe Albert, da Tendências Consultoria, essa valorização é mais um efeito da crise norte-americana no mercado nacional.



Segundo ele, desde 1° de agosto, quando a turbulência no mercado financeiro internacional apresentou seus sinais mais fortes, até hoje o dólar subiu de R$ 1,55 para R$ 2 , uma alta de quase 30%.



Ele explicou que a alta na cotação é causada pela fuga de investidores estrangeiros do mercado nacional e pela escassez de dólares resultante da falta de crédito internacional.



“Com mais gente precisando de dólar para sair do mercado e com dólar faltando na praça, é normal que a cotação suba”, afirmou. “Só não esperávamos que subisse tanto. A alta é mais um surpresa em uma semana de surpresas”, acrescentou.



De acordo com Albert, o fato de o dólar ultrapassar a barreira dos R$ 2 é o terceiro acontecimento inesperado relacionado à crise no mercado financeiro norte-americana ocorrido nos últimos cinco dias. Na segunda-feira, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou o pacote de ajuda aos bancos de US$ 700 bilhões, causando forte quedas nas bolsas de valores do mundo. Hoje, as bolsas surpreenderam os economistas e voltaram a cair, mesmo com a aprovação do pacote no Senado.



Albert disse que esperava uma reação “cautelosa” dos investidores depois de o Senado dos Estados Unidos aprovar o pacote. Ele admitiu, no entanto, que a queda apresentada hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) representa "pânico”.



Até as 16h10, o Ibovespa, principal índice de ações do mercado nacional, registrava queda de mais de 7,5%, abaixo dos 46 mil pontos, tendo sido negociados R$ 4,6 bilhões em mais de 280 mil transações.