PM apreende drogas e detém seis pessoas em menos de 12 horas Em uma das operações, a PM prendeu dois homens com cerca de 15 gramas de crack e algumas trouxinhas de maconha.

Em menos de 12h, as equipes do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró detiveram seis pessoas durante o patrulhamento ostensivo que é realizado no Centro e bairros periféricos da cidade.



Em uma das operações, a PM prendeu dois homens com cerca de 15 gramas de crack e algumas trouxinhas de maconha. Noutra, uma escopeta calibre 12 foi apreendida em poder de três adolescentes com menos de 18 anos.



Por volta das 10h45 de ontem, a viatura 210 prendeu o desempregado Silas Emanuel da Silva, 20 anos, residente na Rua Raimundo Pereira, 40, bairro Aeroporto II. Ele é suspeito de ter invadido uma residência localizada na Rua Antônio Bandeira, s/n, Aeroporto II, e furtar vários objetos. Com ele, foram apreendidos vários objetos que haviam sido subtraídos da residência. O jovem foi levado para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos.



No mesmo horário, os policiais militares da viatura 202 atenderam um outro chamado de arrombamento de residência. Desta vez, era numa rua projetada, s/n, bairro Bom Pastor. Próximo ao local do crime, os PMs apreenderam três adolescentes em atitude suspeita. Com um deles, foi encontrada uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira municiada. Os três têm 16 anos e foram conduzidos para a Delegacia do Adolescente.



Já por volta das 22h50 de ontem, as viaturas 219, 210 e o Grupo Especializado em Táticas de Abordagem contra Motocicletas (GETAM) prenderam Angeovane Fernandes de Oliveira, 39 anos, morador do bairro Santo Antônio, e Francinaldo Cortez da Silva, 21, morador bairro Alto de São Manoel. Com o primeiro, os PMs encontraram 10 gramas de crack. Já o outro, portava cinco gramas de crack e cinco trouxinhas de maconha.



As seis prisões, realizadas em menos de 12 horas, fazem parte do trabalho de patrulhamento ostensivo que é intensificado no período que antecede os fins de semana. A intenção é retirar os criminosos de circulação e reduzir os índices de crimes como furtos e roubos neste período, que têm maior incidência. As ações, segundo o comando da PM em Mossoró, continuarão com uma maior intensidade durante a sexta-feira, sábado e domingo.



Fonte: Assessoria de imprensa 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró