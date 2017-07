Apenas quatro candidatos debatem na Tribuna Livre

Fotos: Delma Lopes Debate na praça começa com apenas três dos candidatos a prefeito.

Já no final do evento, o candidato do PSDC, Joanilson de Paula Rêgo compareceu a Praça Kennedy.

À exemplo da 1ª Edição - ocorrida no final de semana passado - no Alecrim, apenas os candidatos Sandro Pimentel (PSOL), Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL) aceitaram o convite para discutir suas propostas com a população ao ar livre.Pelas regras do debate qualquer pessoa que passe pelo local pode fazer perguntas aos candidatos presentes. O tema é livre.O sindicalista Sandro Pimentel abriu o debate falando sobre o que, na opinião dele, os moradores de Natal merecem. O candidato do PSOL relacionou vários problemas que a cidade ainda enfrenta como o analfabetismo e um déficit habitacional de 25 mil famílias sem moradia. “A população já demonstrou que almeja mudanças”, frisou.Pimentel voltou a criticar a formalização do acordo entre PT/PMDB e PSB, “Natal não vai se deixar levar pelo caciquismo”.Pedro Quithé se mostrou mais tranqüilo. Aproveitou a oportunidade para se apresentar a população. Isso mesmo? Ainda há muita gente que nem sabe quem são os candidatos, mesmo a maioria já tendo disputado várias eleições. Mas no caso de Pedro, ele é a novidade desta eleição, e não mais o militar aposentado Miguel Mossoró (PTC).O candidato do PSL afirmou ter muitas idéias para promover o desenvolvimento de Natal, e se referiu a Tribuna Livre como uma chance para a população opinar na elaboração do seu programa de governo, “nós sabemos quais os problemas, agora queremos que a população ajude nas soluções”.Quithé finalizou suas palavras fazendo um apelo a população, para que “analise bem o currículo de cada candidato e suas propostas pra não vender o voto”.Entre uma falha e outra do microfone, Dário Barbosa do PSTU chamou a atenção de quem passava pelo local para avaliar a importância daquele debate, que “diferente das caminhadas que os outros candidatos preferem fazer”, ali a população tem como questioná-los sobre propostas e melhorias para a sua comunidade, “e não com tapinha nas costas”.Dário foi mais especifico em sua crítica. Ele questionou o fato de que “a candidata Micarla de Sousa (PV) está coligada com o partido do deputado federal João Maia (PR), aliado de Wilma que apóia Fátima Bezerra (PT). Não dá pra entender”, enfatiza.Faltaram ao debate os candidatos Wober Júnior (PPS), Miguel Mossoró (PTC), Fátima Bezerra (PT) e Micarla de Sousa (PV).A 3ª Edição da Tribuna Livre já está confirmada para o próximo sábado (23), às 9h no Conjunto Santa Catarina, Zona Norte da cidade.De acordo com a organização do evento, até o dia da eleição, “todos os sábados haverá um debate em praça pública”.