Fabiano Gadelha pode começar jogando contra o Criciúma

Júlio Pinheiro Ferdinando mantém o mistério sobre o time que vai escalar.

Fabiano Gadelha, que estava cotado para começar jogando contra o Juventude, e estranhamente entrou no finalzinho da partida, deve começar jogando hoje com a missão de fazer a bola chegar aos atacantes Ivan e Warley. Mas não é só de peças que o treinador tem dúvidas para definir a equipe, ele pode mudar o esquema de jogo e fazer a opção pelo 4-4-2, sacando o zagueiro Valnei.Quem conhece o treinador do ABC de perto acredita que dificilmente ele fará a opção por dois meias criativos - Jean Carioca e Fabiano Gadelha. O mais provável é Gadelha ocupe simplesmente a função de Carioca. O que pode decidir pelo contrário é o fato de Jean vir se destacando como um dos melhores jogadores do ABC na competição.O treinador alvinegro, assim como na partida contra o Juventude, mantém o mistério sobre o time que vai escalar. Mudanças não são descartadas.Em situação delicada na competição, o Criciúma tenta a reabilitação contra o ABC, nesta terça-feira, para não voltar à zona do rebaixamento. Vindo de derrota para o Bahia, por 2 a 0, o time catarinense está na 16ª posição, com 26 pontos, a dois da zona da degola. O técnico Paulo Campos desaprovou a última exibição de sua equipe, mas confia na recuperação.O técnico Paulo Campos tem apenas uma dúvida. O goleiro Zé Carlos sofreu um trauma no ombro direito e dificilmente terá condições de jogo. Vinicius é o seu substituto. Essa, no entanto, não será a única alteração. O volante André Luiz será improvisado na lateral direita no lugar de Ari, enquanto Coutinho entra no meio na vaga do zagueiro Everton.Vinicius; Luiz André, Wescley, Cláudio Luiz e Mateus; Basílio, Coutinho, Canindé e Luciano Bebê; Luís Mário e Jardel.Técnico: Paulo CamposRanieri; Luizinho Netto, Márcio Santos, Paulo César e Piauí; Adelmo, Márcio Hahn, Jean Carioca e Fabiano Gadelha (Valnei); Ivan e Warley.Técnico: Ferdinando TeixeiraEstádio Heriberto Hulse, em Criciúma – SC16/09/2008 (terça-feira)19h30Wallace Nascimento Valente - ES