TRE já contabiliza 39 pedidos de tropas federais

O acirramento da campanha eleitoral em Ceará-Mirim levou o juiz da 6ª Zona, José Dantas de Lira a solicitar a presença de tropas federais no Município no dia da eleição.O pedido foi encaminhado no dia 26 de agosto, ao então presidente do TRE, Desembargador Claudio Santos. O juiz que é responsável pelos municípios de Extremoz, Maxaranguape, Rio do Fogo e Pureza, teme que algo impeça a normalidade do livre exercício do voto.No documento José Dantas anexou um histórico dos eventos ocorridos durante campanhas eleitorais naquela região, comprovando que ali os ânimos sempre estiveram exaltados, o que o levam a crer que vai se repetir.Trinta e nove municipios do interior solicitaram pedidos de tropas federais a fim de garantir uma boa realização das eleições 2008.