O procurador regional eleitoral Fábio Venzon acaba de concluir seu parecer no julgamento da candidatura de Fafá Rosado (DEM), no TRE.De acordo com o procurador, a atitude da candidata a reeleição na prefeitura de Mossoró constitui numa desproporcionalidade no pleito eleitoral."Houve uma afronta ao princípio da igualdade. A cassação de registro é a única solução viável", afirmou.

