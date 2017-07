Relatório aponta formação de cinturão da violência na grande Natal

Thyago Macedo Marcos Dionísio revela formaçao de "cinturão da violência".

“O ano de 2008 deverá manter a média de elevação de 15% nos homicídios em relação ao ano anterior. Apesar de não estar fora do controle como em Recife e Maceió, a violência em alguns pontos da grande Natal é preocupante”, afirma. Segundo o relatório, até junho deste ano foram registrados 158 homicídios na capital, 25 em Macaíba e 23 em Parnamirim.Dionísio explicou que dos assassinatos registrados em Natal, 19 aconteceram em Nossa Senhora da Apresentação, 13 no Planalto e 11 em Felipe Camarão. “Os números (veja mais fotos) mostram que um ‘cinturão de violência’ está se formando em áreas que ligam a capital às cidades vizinhas. Isso acontece porque essas regiões foram crescendo sem desenvolvimento urbano”, comentou.O coordenador de direitos humanos destacou que a falta de políticas públicas nesses bairros, como saneamento, transporte, lazer e até iluminação fazem com que o tráfico de drogas cresça. “A criminalidade aumenta nessas áreas porque é justamente onde o Estado está omisso. Em Macaíba, por exemplo, devemos ter uma elevação de mais de 50% nas mortes neste ano em comparação com 2007”, disse.

Jovens

O relatório revela ainda que os jovens são as principais vítimas da violência na grande Natal. Nos seis primeiros meses deste ano, 56 pessoas entre 21 e 25 anos foram assassinadas na região metropolitana. Além disso, 54 homicídios foram registrados na faixa etária de 16 à 20 anos.“Procurando o consumismo que a vida lhe negou, os jovens das periferias abraçam o mundo do tráfico seja como dependente ou como traficante, ou até mesmo as duas coisas. Com isso, eles ficam a mercê da guerra civil, seja matando ou seja morrendo”, frisou Marcos Dionísio.Segundo o coordenador de direitos humanos o ideal para o contorno dessa situação é a elaboração de políticas públicas efetivas. “Esses bairros devem se tornar lugares produtivos com possibilidades para os jovens, para que haja uma esperança, caso contrário a criminalidade continuará aumentando”, frisou.Outro ponto levando pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias, da Secretaria de Justiça e Cidadania, é que os homens são as principais vítimas da criminalidade. Das 243 mortes registradas até junho, 225 são de pessoas do sexo masculino, o equivalente a 91,9%.Além disso, o relatório indica que 202 pessoas foram assassinadas por armas de fogo, 17 por armas branca, como faca, seis por espancamento e seis por outros motivos.