Judoca Andressa Fernandes diz ter realizado sonho olímpico

A meio-leve Andressa Fernandes diz ter vivido os cinco minutos mais rápidos de sua vida. No tatame 2 do ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim, a judoca santista foi derrotada neste domingo (10) em sua luta de estréia pela dominicana Maria Garcia por dois koka a um."Valeu ter vindo aqui realizar meu sonho. É uma experiência que vai marcar a minha vida de maneira geral, não só como atleta".Andressa chegou no sábado (9) pela manhã e, neste domingo já estava em ação em sua primeira participação em Jogos Olímpicos."Fui recebida pela Erika e fiquei muito feliz. Ela passou todas as anotações e informações que tinha sobre as adversárias. O Leandro Guilheiro também me deixou muito tranquila. Disse para eu fazer o meu judô e me divertir", conta Andressa. "Não tinha dúvida que seria assim a recepção".A técnica Rosicléia Campos também desempenhou um papel importante."A Rosi falou bastante sobre a dominicana e fiz tudo o que ela pediu durante a luta. Infelizmente acho que, em alguns momentos, acabei sendo mais defensiva. Deveria ter atacado mais", lamentou a brasileira. "Foi tudo muito rápido. Qunado vi já faltava 20 segundos para acabar".

* Fonte: www.cbj.com.br.