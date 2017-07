Homem é assassinado a tiros na zona Norte Identificado como "Bidu", vítima foi morta a tiros no loteamento dom Pedro I.

O corpo de um homem identificado até o momento como “Bidu” foi encontrado morto por policiais militares estirado na rua Wilma de Faria, no loteamento dom Pedro I, conjunto Pajuçara, na zona Norte de Natal.



De acordo com informações repassadas por populares aos PMs, o corpo perfurações de arma de fogo. “Pelo que foi informado, seriam seis tiros”, comentou o subcomandante de Policiamento na Capital, tenente coronel Araújo Silva.



A polícia foi acionada e encontrou o corpo às 3h35. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas moradores da região comentavam que a vítima teria sido morta por conta dívida por drogas.