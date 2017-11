Prefeitura de Astorga/PR nega que Fátima Bezerra tenha destinado emenda ao município Chefe de Gabinete do prefeito Carlos Keide (PMDB) afirma que equipe do SBT já havia ido em busca da informação.

A Prefeitura de Astorga, no interior do Paraná, não recebeu recursos oriundos de uma suposta emenda da deputada Fátima Bezerra (PT) em 2005. A afirmação é do Chefe do Gabinete da Prefeitura, Joaquim Nunes, que ocupa a função desde o primeiro dia do mandato do prefeito Carlos Keide (PMDB), que está em seu segundo mandato.



Segundo Joaquim Nunes, uma equipe de reportagem de uma emissora filiada ao SBT no Paraná já havia ido à Prefeitura buscar a informação sobre a possível emenda da deputada Fátima Bezerra. Contudo, o prefeito já havia negado que tivesse ocorrido qualquer repasse de recursos federais oriundos de emendas de Fátima.



“Nós sequer conhecemos a deputada Fátima Bezerra, e nós reafirmamos que não houve qualquer repasse de emendas da deputada para qualquer que seja a secretaria de Astorga”, declarou Joaquim Nunes.



De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura, haveria um repasse do Ministério do Turismo para os festejos de Reveillon no município, mas seriam oriundos de um convênio “que foi firmado diretamente com o Governo Federal”, e não de emenda parlamentar. Ainda assim, os recursos não teriam sido utilizados.



“Devolvemos os recursos porque eles só chegaram em maio de 2006, e o Reveillon era o de 2005 para 2006. Foi exatamente isso que dissemos ao SBT quando vieram aqui”, explicou.