Flamengo vence Figueirense e volta ao G-4 Cléber Pereira faz dois gols e Santos começa a deixar a zona de perigo.

O Flamengo foi inteligente, organizado e muito competente, sobretudo na primeira etapa, e venceu o Figueirense por 3 a 2, nesta quarta-feira (03), no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O resultado leva o Rubro-Negro, com 40 pontos, de novo a figurar entre os quatro melhores da competição. Já o time de Santa Catarina manteve os 28. Ronaldo Angelim, Marcelinho Paraíba e Leonardo Moura decretaram o triunfo carioca. Rafael Coelho e Tadeu fizeram para os visitantes.



As duas equipes só voltam a campo no próximo dia 14. Enquanto o time de Santa Catarina pega o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro visitará o São Paulo, no mesmo horário, no Morumbi.



FIGUEIRENSE

Wilson; Anderson Luis, Bruno Aguiar (Diogo), Asprilla e Willian Matheus ; Gomes, Leandro Carvalho, Ramon (Jairo) e Cleiton Xavier; Wellington Amorin (Tadeu) e Rafael Coelho.

Técnico: Paulo César Gusmão



FLAMENGO

Bruno; Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Luizinho; Jaílton, Ibson, Kleberson (Airton) e Everton (Sambueza); Marcelinho Paraíba e Maxi (Vandinho).

Técnico: Caio Júnior .



Data: 03/09/2008 (quarta-feira)

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)





Goiás faz 4 a 0, se vinga, e deixa Atlético-PR perto da zona de risco



O Goiás não chegou a devolver o placar de 5 a 0 do primeiro turno, mas se vingou do Atlético-PR, nesta quarta-feira, ao golear o time paranaense por 4 a 0, no Serra Dourada, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Furacão sofreu a 11ª derrota, em doze jogos disputados fora de casa. A única vitória obtida como visitante aconteceu na primeira rodada do campeonato, quando o time bateu o Ipatinga por 1 a 0.



Após mais um revés, o Rubro-Negro chegou à zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 23 pontos. Foi a vitória do Santos sobre o Vitória, em jogo na noite desta quarta, que colocou o time na área da degola.



O Goiás - que praticamente definiu o placar no primeiro tempo, aos fazer 3 a 0 - obteve sua segunda vitória seguida no segundo turno (venceu o Figueirense por 2 a 0 na rodada anterior) e subiu uma posição na tabela. Agora, é nono colocado, com 33 pontos.



Goiás

Harlei; Rafael Marques, Ernando, Henrique, João Paulo e Thiago Feltri; Vitor, Fahel, Ramalho (Fredson) e Felipe (Júlio César); Iarley e Romerito (Anderson Gomes)

Técnico: Hélio dos Anjos



Atlético-PR

Galatto; Alex Fraga, Danilo e Antonio Carlos; Rodriguinho (Júlio César), Renan, Fernando (Alan Bahia), Chico (Valência) e Márcio Azevedo; Ferreira e Pedro Oldoni

Técnico: Mário Sérgio



Data: 03 de setembro de 2008, quarta-feira

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (PE).

Auxiliares: Erich Bandeira (PE) e Jorge Antônio Pinheiro Lobato (AP).





Em noite de homenagem a Telê, Atlético-MG e São Paulo só empatam



Em noite de homenagem ao ex-treinador Telê Santana, que morreu em 2006 aos 74 anos e deixou seu nome na história dos dois clubes, Atlético-MG e São Paulo, fizeram um clássico sem emoção, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, empate de 1 a 1.



O resultado foi ruim para os dois clubes. Além de não conseguir voltar ao G-4 (grupo dos quatro que se classificam para a Libertadores 2009), o São Paulo foi a 39 pontos e caiu do quinto para o sexto lugar, uma vez que o Flamengo venceu o Figueirense e chegou aos 40 pontos.



O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão no dia 14, contra o Flamengo, no Morumbi.



O Atlético não conseguiu reagir na competição e subir posições na tabela. Com o empate, o time mineiro permaneceu em 12º lugar com 30 pontos. O próxima compromisso da equipe alvinegra será contra o Ipatinga, no dia 13, no Ipatingão, no Vale do Aço.





Atlético-MG

Edson; Mariano, Leandro Almeida, Marcos e Calisto; Rafael Miranda, Márcio Araújo, Serginho e Lenílson; Renan Oliveira (Pedro Paulo) e Jael (Castillo)

Técnico: Marcelo Oliveira



São Paulo

Rogério Ceni; Rodrigo, André Dias e Miranda; Zé Luís, Jean, Richarlyson, Hugo e Júnior (Jorge Wagner); Dagoberto (Éder Luís) e Borges

Técnico: Muricy Ramalho



Data: 3/9/2008 - quarta-feira

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE)

Assistentes: Ubirajara Ferraz Jota (PE) e Alcides Augusto de Lira Júnior (PE)





Kléber Pereira marca dois e Santos perto de deixar zona de degola



Kléber Pereira é o cacique na Vila Belmiro. Artilheiro do Brasileirão, o atacante santista ratificou a fama de "goleador caseiro", marcando os gols do triunfo alvinegro sobre o Vitória, 2 a 0, nesta quarta-feira (03), resultado que tira momentaneamente o Santos da zona de rebaixamento.



Isolado na artilharia do torneio, Pereira chega à marca de 17 gols marcados, sendo 16 deles anotados na Vila Belmiro.



O Santos agora depende de tropeços de Portuguesa, Náutico e Fluminense, que atuam nesta quinta, para terminar a rodada fora da rabeira. Derrotado, o Vitória permanece na zona da Copa Sul-Americana



SANTOS

Douglas; Wendel, Domingos, Fabiano Eller e Carleto; Rodrigo Souto, Brum, Bida e Michael (Molina, depois Wesley)); Cuevas (Pará) e Kléber Pereira

Técnico: Márcio Fernandes



VITÓRIA

Viáfara; Marco Aurélio, Leonardo Silva, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Renan (Marco Antonio), Willians (Leandro Domingues) e Ramon (Trípodi); Marquinhos e Rodrigão

Técnico: Vagner Mancini



Data: 03/09/2008 (quarta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos/SP

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Rodrigo Otavio Baeta e Jair Albano (MG)





Com informações da UOL Esporte