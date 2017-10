ACERN repudia agressão a Marcos Lopes Entidade publica nota solidária ao jornalista e critica atitude do diretor do ABC Emilson Tavares.

A ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS DO RIO GRANDE DO NORTE – solidária e ao mesmo tempo preocupada com as recentes agressões e desrespeito sofridos pelos profissionais da crônica esportiva, associados desta entidade, vem a público expressar o seu repúdio aos preocupantes fatos.



Principalmente com a recente tentativa de agressão física, gratuita e injusta, sofrida pelo nosso colega de imprensa Marcos Lopes.



O lamentável episódio ocorreu nas dependências do estádio “Frasqueirão” por ocasião do jogo ABC FC x Gama, ocorrido no dia 02/09/08, quando o Sr. Emilson Tavares, diretor de comunicação do ABC FC, visivelmente nervoso invadiu a cabine de imprensa destinada à Rádio Globo onde se encontrava o jornalista Marcos Lopes no exercício constitucional e democrático de suas funções e tentou agredi-lo fisicamente não o conseguindo por intervenção de terceiros.

Porém, dentro do seu descontrole emocional proferiu ofensas verbais que feriram a honra e a dignidade do referido profissional.



Ressalte-se que o Sr. Marcos Lopes apenas teceu comentários acerca de possíveis contratações por parte do ABC FC, comentários estes dentro das atribuições profissionais do cronista esportivo que em hipótese alguma pode sofrer qualquer restrição.



A ACERN dentro de suas prerrogativas profissionais e corporativas repudia qualquer tentativa de cercear o sagrado exercício profissional de seus associados, bem como hipoteca a mais irrestrita solidariedade a estes combativos e dedicados profissionais.



Vivemos em um país democrático onde a imprensa é os olhos e os ouvidos da sociedade.



Natal-RN, 03 de setembro de 2008.

A DIRETORIA