Nenhum vereador foi à Câmara no aniversário da Operação Impacto Do lado de fora, manifestantes lembravam um ano da investigação de um possível esquema de compra de votos de vereadores durante a votação do Plano Diretor.

Nenhum vereador foi à Câmara Municipal de Natal, nesta sexta-feira (11), quando completa um ano da deflagração da Operação Impacto, que investigou uma possível compra de votos de vereadores durante a votação do Plano Diretor da cidade. Do lado de fora, manifestantes lembravam um ano da Operação Impacto.



Os vereadores, que devem entrar em recesso só na próxima semana, cientes da manifestação, preferiram não comparecer à Câmara Municipal. “Neste momento eles estão comemorando com o nosso dinheiro”, protestou Ítalo Rocha, representante da União Metropolitana de Estudantes, que coordenava o protesto.



A manifestação que teve até parabéns para ironizar um ano da operação que ainda não teve um desfecho foi acompanhada por apenas alguns funcionários que olhavam da fachada do prédio. “Isso é uma palhaçada, vocês deveriam dar esse bolo para os pobres”, gritou, de cima, uma funcionária.