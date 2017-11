Natação: Daniel Dias já soma 4 ouros e uma prata

Divulgação/CPB Daniel Dias dá show no Cubo d' Água e já soma quatro ouros.

O brasileiro bateu em primeiro na prova e estabeleceu um novo recorde mundial com o tempo de 2min52s60.Esse foi o quarto ouro de Dias, que também já levou uma prata, e o terceiro recorde mundial."Gosto muito dessa prova e já esperava esse resultado porque eu treinei muito para isso. Agora é me preparar para as próximas quatro provas que ainda faltam", contou Daniel.O atleta vem sendo chamado de Michael Phelps da Paraolimpíada, mas não gosta muito da comparação."Eu sou o Daniel Dias do Brasil e sou mais bonito do que ele", afirmou sorridente. O nadador também comentou sobre a piscina do Cubo. "A piscina é excelente e muito rápida, mas eu sou mais rápida que ela", finalizou.