Ricardo Abreu é denunciado pelo MP por crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro

Arquivo Nominuto A acusação é de que ele tenha oferecido dinheiro para aprovação de emendas e derrubada de vetos.

Surpreso. Essa foi a reação do empresário Ricardo Abreu, proprietário da Abreu Imóveis quando procurado pela reportagem doa respeito da denúncia do Ministério Público contra 22 pessoas – incluindo ele – no processo da Operação Impacto.A operação, deflagrada em julho do ano passado, investiga vereadores, assessores e empresários envolvidos em crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro para aprovação do plano diretor de Natal.“Não estou sabendo e só aceito falar depois que tomar ciência do fato”, disse Abreu.O empresário, que também é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é acusado de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele supostamente ofereceu dinheiro para aprovação de emendas e derrubada de vetos do plano diretor.O crime de lavagem de dinheiro prevê de três a dez anos de reclusão e multa; e o de corrupção ativa prevê de um a oito anos de reclusão, e também, multa.No início da operação no ano passado, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão da Abreu Imóveis, na residência do empresário e no escritório de contabilidade que presta serviços à imobiliária.O motivo foi o fato de dois cheques de R$ 50 mil sacados por um assessor do vereador Geraldo Neto (PMDB) terem sido emitidos pela Abreu Imóveis.Na ação foram levados documentos e computadores da empresa, no intuito de encontrar indícios que pudessem levar aos nomes das pessoas que emitiram os cheques que teriam sido usados para pagar propina aos vereadores de Natal para a aprovação do Plano Diretor.À época, a empresa divulgou nota à imprensa demonstrando indignação em relação à ação do MP e da Polícia Civil na imobiliária e residência do dirigente da empresa.