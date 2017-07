Inscrições para vestibular da UFRN começam nesta segunda-feira (11)

Arquivo Nominuto UFRN: 1643 vagas a mais em 2009

*Com informações da Agecom/UFRN

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Os candidatos devem preencher um formulário com os itens "Informações Pessoais", "Informações do Curso", "Questionário Socioeconômico" e "Confirmação das Informações”, disponível no site da Comperve.Os candidatos que não estão isentos da taxa de inscrição devem também imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e pagar 100 reais nas agências do Banco do Brasil até 1° de setembro. Mais de sete mil candidatos foram dispensados do pagamento.Os portadores de necessidades especiais devem enviar um requerimento, acompanhado de atestado médico com descrição da necessidade e tratamento necessário para a Comperve, no mesmo período de inscrição (11 a 31 e agosto).A validação da inscrição será disponibilizada no site da Comperve a partir do dia oito de setembro. Caso a inscrição não seja validada, o candidato deverá entregar na sede da Comperve ou enviar via fax (84) 3211-9202 ou via correio (BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN) a cópia do comprovante do pagamento (pagante) ou da inscrição (para os isentos).A UFRN anunciou a criação de 15 novos cursos de graduação com início em 2009. Entre eles estão Bacharelado em Ciências e Tecnologia, Ciências Atuariais, Engenharia Ambiental, Engenharia Biomédica, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia de Petróleo, Engenharia Mecatrônica, Comunicação Social (habilitação em Publicidade e Propaganda), Licenciatura em Dança e Engenharia Florestal.As provas estão marcadas para os dias 23, 24 e 25 de novembro de 2008.