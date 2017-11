Yohansson ganha bronze nos 100m rasos T46

Yohansson Nascimento fechou a prova dos 100m rasos, categoria T46, em terceiro, nesta segunda, no Ninho de Pássaro e subiu ao pódio para receber a medalha de bronze.O brasileiro viveu momentos de apreensão para saber o resultado final da prova para atletas com amputações nos membros superiores. O resultado demorou a ser confirmado no placar do estádio. A disputa pelo bronze ficou entre Yohasson, que correu os 100m em 11s25, e o chinês Zhao Xu.O atleta do Brasil foi 1 centésimo mais rápido que o chinês e garantiu a medalha. O ouro ficou com o australiano Heath Francis, com o tempo de 11s05. A prata foi de Francis Kompaon, da Nova Guiné, que completou a prova em 11s10.