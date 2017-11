Felipe Massa larga em 6º no GP da Itália

Divulgação Surpresa: Sebastian Vettel, da STR, conseguiu a primeira pole position da carreira.

Com dois pontos de vantagem sobre Massa no mundial de pilotos, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, não conseguiu se classificar para a “super pole” e terminou o treino apenas na 15ª posição. O companheiro de Massa na Ferrai, o finlandês Kimi Raikkonen, terminou em 14º.A grande surpresa do treino ficou por conta do alemão Sebastian Vettel, da STR, que conseguiu a primeira pole position da carreira. O piloto, que desempenhou um excelente trabalho na chuva, terá a companhia do finlandês Heiki Kovalainen, da McLaren, na primeira fila.A corrida ocorre neste domingo (14), às 9h. Felipe Massa tem uma grande chance de ultrapassar o inglês Lewis Hamilton na corrida pelo título mundial.