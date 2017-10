Biblioteca da UFRN apresenta bom movimento

Vlademir Alexandre A biblioteca Central abre das 8h às 12h.

A biblioteca Central abre das 8h às 12h, mas empréstimos e devoluções de livros deverão ser feitos até as 11h30, uma vez que o sistema de informática da biblioteca necessita fazer um backup diário dos computadores.Camile Carvalho, estudante de Teatro, gostou da possibilidade de utilizar o acervo da “ Zila Mamede” no sábado. “ Não tenho tempo na semana. Essa mudança vai ajudar muito na adequação dos meus horários”, disse.“ Agente ficava procurando um canto para estudar”, lembrou Andréia Saraiva, aluno do curso de Engenharia Civil, que pretende usar os sábados para consultar os livros na biblioteca.O novo dia de funcionamento faz parte de um projeto piloto que visa dar assistência à demanda crescente de alunos. A diretora do Sistema de Bibliotecas da UFRN, Ridelci Medeiros afirma que após solicitações feitas por alunos, o reitor da UFRN, Ivonildo Rêgo decidiu abrir aos sábados, quando a Universidade ainda permanece funcionando.